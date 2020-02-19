Так, Варламова приятно удивило то, что в Душанбе никто не обманывает, хотя в отношении восточных стран бытует стереотип о том, будто продавцы и работники сферы услуг изначально пытаются завысить цены. Так, по словам блогера, ему ни разу не пришлось торговаться с таксистами, чьими услугами он пользовался несколько десятков раз в течение двух дней.
Он также оценил и то, как изменяется облик города.
«Основная концепция по уничтожению советского наследия, сносу застройки, — она, на мой взгляд, ошибочна», — отметил общественный деятель.
Он объяснил, что советская застройка представляет ценность не как отдельные здания, а как историческая среда. Журналист отметил, что к постройке Душанбе привлекались хорошие архитекторы: город строился по индивидуальным проектам и даже по советским меркам имеет ярко выраженную идентичность с национальными мотивами.
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Варламов считает эту особенность главным достоянием Душанбе, которое необходимо сохранять.
Он с сожалением отметил, что последовательное уничтожение исторической постройки негативно скажется на образе города, и в качестве альтернативы предложил вариант с постройкой города-спутника или проектирования отдельных районов.
Из положительных перемен видеоблогер выделил изменения в сфере общественного транспорта, а именно появление новых троллейбусов и постепенный вывод из эксплуатации маршруток.