Позитивные изменения в инфраструктуре Таджикистана отметил после поездки в республику российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов, передает Sputnik Таджикистан 19 февраля

Эксперт объяснил, почему гастарбайтеры из Таджикистана предпочитают ехать в Россию © РИА Новости, Майя Машатина | Перейти в фотобанк

Он также оценил и то, как изменяется облик города.

«Основная концепция по уничтожению советского наследия, сносу застройки, — она, на мой взгляд, ошибочна», — отметил общественный деятель.

Он объяснил, что советская застройка представляет ценность не как отдельные здания, а как историческая среда. Журналист отметил, что к постройке Душанбе привлекались хорошие архитекторы: город строился по индивидуальным проектам и даже по советским меркам имеет ярко выраженную идентичность с национальными мотивами.

Больше новостей о Таджикистане читайте в Telegram-канале Украина.ру

Варламов считает эту особенность главным достоянием Душанбе, которое необходимо сохранять.

Он с сожалением отметил, что последовательное уничтожение исторической постройки негативно скажется на образе города, и в качестве альтернативы предложил вариант с постройкой города-спутника или проектирования отдельных районов.

Из положительных перемен видеоблогер выделил изменения в сфере общественного транспорта, а именно появление новых троллейбусов и постепенный вывод из эксплуатации маршруток.