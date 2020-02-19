Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, дипломат Роман Бессмертный 19 февраля в эфире ObozTV посоветовал официальному Киеву вести агрессивную дипломатию после военного обострения в Донбассе – в нескольких километрах от города Золотое Луганской области

Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Он отметил, что Киев отреагировал «вяло и слабо», а нужно было немедленно созывать ТКГ в Минске, инициировать созыв «нормандского формата», заседание Совбеза. Кроме того, в случае провокации необходимо было давать «очень серьезный вооруженный ответ».

«Для победы нужны инструменты победы. Для этого нужно наступать. Чтобы противник согласился на твои предложения — нужно атаковать. Во всех смыслах. Это касается и ситуации на фронте, и агрессивной дипломатической позиции, и международной, и финансовой, и энергетической, и так далее. <…> Но в позиции, которая складывается сегодня, ни в коем случае нельзя как рак отступать назад», — сказал Бессмертный.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Накануне произошли боестолкновения в районе поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе.

В офисе генпрокурора Украины утверждают, что ополченцы вели огонь по украинским силовикам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.

По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле. Чтобы эвакуировать тела погибших и раненых силовиков, ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по поселкам ЛНР.