По его словам, Украина должна жестко и агрессивно отвечать России, иначе якобы может последовать цепная реакция.
Он отметил, что Киев отреагировал «вяло и слабо», а нужно было немедленно созывать ТКГ в Минске, инициировать созыв «нормандского формата», заседание Совбеза. Кроме того, в случае провокации необходимо было давать «очень серьезный вооруженный ответ».
«Для победы нужны инструменты победы. Для этого нужно наступать. Чтобы противник согласился на твои предложения — нужно атаковать. Во всех смыслах. Это касается и ситуации на фронте, и агрессивной дипломатической позиции, и международной, и финансовой, и энергетической, и так далее. <…> Но в позиции, которая складывается сегодня, ни в коем случае нельзя как рак отступать назад», — сказал Бессмертный.
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Накануне произошли боестолкновения в районе поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе.
В офисе генпрокурора Украины утверждают, что ополченцы вели огонь по украинским силовикам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.
По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле. Чтобы эвакуировать тела погибших и раненых силовиков, ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по поселкам ЛНР.