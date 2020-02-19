Этапами уничтожения цифровой отрасли в стране стали блокировки месенджеров и соцсетей и введение налога на Google, рассказал бывший региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков на своей странице в Facebook 18 февраля

«В отличие от многих областей развития Узбекистана, в цифровой экономике происходит последовательный digital-суицид, и все пошло наперекосяк», — написал Лукьянчиков.

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«Россия шла к этому 25 лет, Узбекистан за 2 года. Нормально?» — задается вопросом Лукьянчиков.

Он также отметил, что размер digital-экономики в $9 млн в стране с населением 33 млн человек можно оценить как незначительный с огромным потенциалом для развития.