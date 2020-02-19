«В отличие от многих областей развития Узбекистана, в цифровой экономике происходит последовательный digital-суицид, и все пошло наперекосяк», — написал Лукьянчиков.
По его данным, сильно помешали развитию цифровой отрасли в Узбекистане «глупая блокировка whatsapp/skype» в 2017 году, блокировка Youtube и Facebook в 2019 году, а также необдуманный и преждевременный ввод «налога на Google» в 2020 году.
«Россия шла к этому 25 лет, Узбекистан за 2 года. Нормально?» — задается вопросом Лукьянчиков.
Он также отметил, что размер digital-экономики в $9 млн в стране с населением 33 млн человек можно оценить как незначительный с огромным потенциалом для развития.