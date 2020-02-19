Украинский парламент 4 февраля в первом чтении поддержал законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов Рады с 450 до 300 человек.
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И подконтрольные, и неподконтрольные Киеву территории региона, продолжила эксперт, не голосуют за «майданные» политические силы.
По ее мнению, сокращение депутатов было связано с желанием властей уменьшить представительство людей от Донбасса и других регионов, которые также не поддерживают майданные партии.
«Получить более управляемый парламент с меньшим количеством инакомыслящих депутатов. Плюс откровенный страх перед тем, кто же зайдет в парламент от Донецка и Луганска», —пояснила Дьяченко.
Если Минские соглашения будут выполнены, добавила политолог, то рано или поздно представители мятежных регионов зайдут в Верховную Раду, получат депутатский мандат и будут весомо влиять на украинскую политику.