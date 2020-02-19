Эксперты КИУ проанализировали интервью Зеленского изданию «Украинская правда» в январе 2019 года, в котором кандидат в президенты сделал ряд обещаний.
«Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей В. Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным способом», — сказано в публикации.
КИУ, в частности, отмечает, что Зеленский взял на работу знакомых, хотя обещал этого не делать.
Президенту пока не удалось добиться прекращения войны в Донбассе, хоть он и говорил, что считает договоренности простой задачей.
Также он не смог добиться присоединения к минскому формату других стран.