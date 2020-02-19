Президент Украины Владимир Зеленский не реализовал большинство своих идей, которые были озвучены во время избирательной кампании. Соответствующее исследование подготовила всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» и обнародовала 19 февраля

Эксперты КИУ проанализировали интервью Зеленского изданию «Украинская правда» в январе 2019 года, в котором кандидат в президенты сделал ряд обещаний.

«Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей В. Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них воплощены прямо противоположным способом», — сказано в публикации.

Искусство обещать. Перспективы войны и мира по Зеленскому © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Президенту пока не удалось добиться прекращения войны в Донбассе, хоть он и говорил, что считает договоренности простой задачей.

Также он не смог добиться присоединения к минскому формату других стран.