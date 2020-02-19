За 2019 год Украина экспортировала 32 млн тонн кукурузы на общую сумму в 5,2 млрд долларов, что составило 10,4% от всего украинского экспорта. Об этом на своей странице в Facebook 18 февраля рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка

«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк перечислил топ-10 товаров в украинском экспорте 2019 года. Второе место в рейтинге, после кукурузы, заняло подсолнечное масло — его в прошлом году Украина поставила на 3,78 млрд долларов, что составило 7,6% от всей годовой выручки.

На третьем месте оказалась пшеница. В прошлом году Украина экспортировала 19,96 млн тонн пшеницы на 3,65 млрд долларов. На четвертой позиции — железорудные окатыши, которых Украина поставила 15 млн тонн на 1,6 млрд долларов.

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В рейтинге также присутствуют концентраты железные (1,87 млн тонн на 1,42 млрд долларов), кабели (1,32 млрд), слябы (3,19 млн тонн на 1,29 млрд долларов), рапс (3,1 млн тонн на 1,26 млрд долларов), соевые бобы (3,6 млн тонн на 1,16 млрд долларов) и жмых из семян подсолнечника (4,7 млн тонн на 975 млн долларов).

Как отметил Качка, все перечисленные товары составляют 43,2% украинского экспорта.