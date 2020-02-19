«Будет иметь дело с нами»: Маруся Зверобой разразилась в суде нецензурной бранью в адрес Зеленского
«Будет иметь дело с нами»: Маруся Зверобой разразилась в суде нецензурной бранью в адрес Зеленского
© Facebook, Маруся Звіробій
«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте! Я — ваш народ! Я — жительница Донецка! Вам рассказать, что на шахтах делается?» — кричала она на украинском языке.

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Зеленский никак не отреагировал на этот выпад и продолжил осмотр недостроенной больницы.

Это уже не первый случай, когда президент Зеленский подвергается обструкции.

Ранее волонтерка украинской армии Елена Биленькая (позывной Маруся Зверобой) и депутат от «Европейской солидарности» София Федина записали видео, в котором прозвучала матерная брань и угрозы в адрес главы государства.