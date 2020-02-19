Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения неизвестная женщина назвала его предателем. Соответствующее видео 19 февраля опубликовал телеканал «Наш»

«Будет иметь дело с нами»: Маруся Зверобой разразилась в суде нецензурной бранью в адрес Зеленского © Facebook, Маруся Звіробій

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Зеленский никак не отреагировал на этот выпад и продолжил осмотр недостроенной больницы.

Это уже не первый случай, когда президент Зеленский подвергается обструкции.

Ранее волонтерка украинской армии Елена Биленькая (позывной Маруся Зверобой) и депутат от «Европейской солидарности» София Федина записали видео, в котором прозвучала матерная брань и угрозы в адрес главы государства.