Ранее глав МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона приступит к расшифровке черных ящиков украинского самолета только в присутствии представителей всех заинтересованных стран.
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«Этот черный ящик получил заметные повреждения, попросили от оборонной промышленности помочь в его восстановлении», — утверждает глава оборонного ведомства Ирана.
Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.
Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.