Бортовой самописец Boeing «Международных авиалиний Украины», сбитого ПВО Ирана в январе этого года, получил повреждения и нуждается в восстановлении. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передает 19 февраля РИА Новости со ссылкой на агентство Borna

Ранее глав МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона приступит к расшифровке черных ящиков украинского самолета только в присутствии представителей всех заинтересованных стран. Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру «Этот черный ящик получил заметные повреждения, попросили от оборонной промышленности помочь в его восстановлении», — утверждает глава оборонного ведомства Ирана. Глава МИД Ирана назвал условие для расшифровки «черных ящиков» украинского Boeing © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании. Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.