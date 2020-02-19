«Интегрированный разрешение — это перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение», — написал он.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Также Гончарук отметил, что предприятия должны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения.
Если предприятие не отчитывается и систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированный разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения.