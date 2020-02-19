Кабинет министров Украины ввел интегрированные разрешения для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Об этом 19 февраля написал премьер Алексей Гончарук в своем Telegram

На Украине готовят карантинные объекты для эвакуированных из Уханя - Гончарук © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

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Также Гончарук отметил, что предприятия должны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения.

Если предприятие не отчитывается и систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированный разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения.