«А как же Аваков?». Эксперт объяснила, что будет, если отправить в отставку сразу весь Кабмин
«А как же Аваков?». Эксперт объяснила, что будет, если отправить в отставку сразу весь Кабмин
© kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк
Авакову, продолжил эксперт, удалось сохранить свой пост исключительно «за заслуги» перед президентом Владимиром Зеленским, когда он обеспечил безопасность во время выборов, однако для команды главы государства он остается чужим.

Больше новостей и экспертных мнений читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Окружению Зеленского в лице того же Ермака хотелось бы своего человека поставить. Потому что в наших условиях МВД это одна из ключевых структур, которая имеет больше влияния на улицу, чем та же СБУ, которой руководит близкий к Зеленскому Баканов», — пояснил Молчанов.

Таким образом, добавил политолог, Авакова хотят убрать многие, но они опасаются потерять контроль над ультраправыми организациями, а также не имеют реального кандидата: лояльного силовика у них нет, а назначение непрофильного человека закончится провалом.

 