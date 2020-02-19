Авакову, продолжил эксперт, удалось сохранить свой пост исключительно «за заслуги» перед президентом Владимиром Зеленским, когда он обеспечил безопасность во время выборов, однако для команды главы государства он остается чужим.
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«Окружению Зеленского в лице того же Ермака хотелось бы своего человека поставить. Потому что в наших условиях МВД это одна из ключевых структур, которая имеет больше влияния на улицу, чем та же СБУ, которой руководит близкий к Зеленскому Баканов», — пояснил Молчанов.
Таким образом, добавил политолог, Авакова хотят убрать многие, но они опасаются потерять контроль над ультраправыми организациями, а также не имеют реального кандидата: лояльного силовика у них нет, а назначение непрофильного человека закончится провалом.