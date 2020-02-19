О перспективах главы МВД Украины Арсена Авакова все говорят по-разному. Одни по-прежнему указывают на его статус «не первого, но и не второго», а другие прочат скорую отставку. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

«А как же Аваков?». Эксперт объяснила, что будет, если отправить в отставку сразу весь Кабмин © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским, когда он обеспечил безопасность во время выборов, однако для команды главы государства он остается чужим.

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«Окружению Зеленского в лице того же Ермака хотелось бы своего человека поставить. Потому что в наших условиях МВД это одна из ключевых структур, которая имеет больше влияния на улицу, чем та же СБУ, которой руководит близкий к Зеленскому Баканов», — пояснил Молчанов.

Таким образом, добавил политолог, Авакова хотят убрать многие, но они опасаются потерять контроль над ультраправыми организациями, а также не имеют реального кандидата: лояльного силовика у них нет, а назначение непрофильного человека закончится провалом.