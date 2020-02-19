Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул свой пост по собственному желанию. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Указ об освобождении Суркова от должности за подписью Владимира Путина был опубликован на сайте Кремля 18 февраля.

По словам Пескова, накануне отставки Сурков и Путин встречались.

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«Они встречались, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, Суркова найдет свое применение… У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — сказал Песков.

Ермак считает, что Козак более настроен на диалог, чем Сурков © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Владислав Сурков может быть «задействован на самых разных направлениях, не только на украинском».

Дмитрий Песков также заявил, что ему неизвестно, почему Сурков принял решение уйти в отставку. Задавшим этот вопрос журналистам он предложил обратиться к экс-помощнику президента лично.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что теперь Украиной будет заниматься замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак.