Указ об освобождении Суркова от должности за подписью Владимира Путина был опубликован на сайте Кремля 18 февраля.
По словам Пескова, накануне отставки Сурков и Путин встречались.
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«Они встречались, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, Суркова найдет свое применение… У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — сказал Песков.
Он добавил, что Владислав Сурков может быть «задействован на самых разных направлениях, не только на украинском».
Дмитрий Песков также заявил, что ему неизвестно, почему Сурков принял решение уйти в отставку. Задавшим этот вопрос журналистам он предложил обратиться к экс-помощнику президента лично.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что теперь Украиной будет заниматься замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак.