Кариньш в эфире литовского ТВ возмутился тем, что решения суда первой инстанции по делу об обрушении супермаркета Maxima в Золитуде пришлось ждать более шести лет после трагедии.
«Это, к сожалению, не единственный такой случай у нас, у нас много случаев, когда (судебный процесс) длится пять, десять, даже больше лет. Это в нашем государстве нужно менять. Возьмем это как пример, извлечем урок и будем менять», — добавил он.
Премьер напомнил, что вскоре должен завершиться аудит судебной системы. Глава правительства ждет от Минюста конкретных решений по сокращению сроков судопроизводства.
Как пишет Sputnik Латвия, оглашенный 18 февраля приговор по «золитудскому делу» вызвал возмущение общественности не сроками рассмотрения, а тем, что практически все обвиняемые были оправданы — за исключением инженера-строителя Иварса Сергетса.