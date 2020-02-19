Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш будет требовать от министра юстиции Яниса Борданса предложений по сокращению сроков судебных процессов, написал Sputnik Латвия 19 февраля

Кариньш в эфире литовского ТВ возмутился тем, что решения суда первой инстанции по делу об обрушении супермаркета Maxima в Золитуде пришлось ждать более шести лет после трагедии.

«Это, к сожалению, не единственный такой случай у нас, у нас много случаев, когда (судебный процесс) длится пять, десять, даже больше лет. Это в нашем государстве нужно менять. Возьмем это как пример, извлечем урок и будем менять», — добавил он.

Креветки, флот и море – малоизвестные факты о Белоруссии и импортозамещении © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Как пишет Sputnik Латвия, оглашенный 18 февраля приговор по «золитудскому делу» вызвал возмущение общественности не сроками рассмотрения, а тем, что практически все обвиняемые были оправданы — за исключением инженера-строителя Иварса Сергетса.