«Министр экономики [Тимофей] Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт [нынешнего руководителя компании Андрея] Коболева истекает 10 марта», — написал депутат.
По словам Гончаренко, глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что этот вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, и вопрос в повестку не включили.
Контракт главы «Нафтогаза» Андрея Коболева заканчивается 10 марта. В интервью украинским СМИ он отказался комментировать информацию о своей дальнейшей работе на должности. Единственное, что сказал Коболев по данному вопросу, что знает, куда пойдет работать в случае, если правительство откажется продолжить сотрудничество.