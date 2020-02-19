Премьер Украины Алексей Гончарук не стал вносить в повестку дня правительства вопрос об объявлении конкурса на должность главы «Нафтогаза», поскольку посчитал его политическим. Об этом 19 февраля написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который находится на заседании правительства

«Министр экономики [Тимофей] Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт [нынешнего руководителя компании Андрея] Коболева истекает 10 марта», — написал депутат.

Коболев рассказал о своем «золотом парашюте» и «запасном аэродроме» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Арсен Аваков сказал, что этот вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, и вопрос в повестку не включили.

Контракт главы «Нафтогаза» Андрея Коболева заканчивается 10 марта. В интервью украинским СМИ он отказался комментировать информацию о своей дальнейшей работе на должности. Единственное, что сказал Коболев по данному вопросу, что знает, куда пойдет работать в случае, если правительство откажется продолжить сотрудничество.