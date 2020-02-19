Украинский финансово-промышленный олигархат вынужден был считаться с настроениями в народе и откладывать на будущее самые болезненные вопросы. Теперь же в стране, по сути, колониальная администрация, которой плевать на общественное мнение. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Правозащитник отметил, что, по его мнению, будет продолжаться «продавливание» законопроекта о рынке земли.

«Раз Украине уготована роль аграрно-сырьевого придатка, то должен быть агрессивный, минимально зарегулированный рынок земли, создание кластеров, латифундий, огромных корпораций. Что и происходит», — сказал Гожый.

При этом, продолжил он, наблюдается «абсолютно наплевательское отношение власти к общественному мнению».

«Это еще один яркий маркер, указывающий на присутствие здесь все-таки колониальной администрации. Потому что украинский финансово-промышленный олигархат, который правил страной до этого, все-таки реагировал на народное мнение, и очень болезненные вопросы откладывал. Теперь же мы видим, что пришла группа людей, которые не имеют никаких ни политических, ни исторических амбиций, они пришли сделать грязную работу, и они ее сделают в любом случае», — считает правозащитник. Вопрос о мире, вопрос о земле. В Киеве запущен процесс фактической отставки президента Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Гожый добавил: «Задача сейчас поставлена очень простая: уничтожение остатков финансово-промышленного олигархата — того, что правил страной последние тридцать лет. И перевод Украины в статус просто колониально-сырьевого придатка. Понятно, что при этом происходит ревизия невыгодных для компрадорской буржуазии отраслей — в частности, в это список попадают система охраны здоровья и система образования».

Полностью текст интервью читайте на сайте издания Украина.ру.