Турецкие импортеры надеются, что российская сторона увеличит квоты на поставки помидоров из Турции в ближайшее время. Об этом 19 февраля заявил глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган, передает РИА Новости

Сейчас на границе Украины и России в ожидании пропуска скопилось около 250 фур с грузом турецких томатов.

Срок годности помидоров истекает, если в ближайшее время квоты не будут увеличены, то их отправят на утилизацию. Ждут отправку в Россию и грузовики в турецком порту Самсун.

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«Насколько я знаю, Россия выделяет турецким поставщикам томатов дополнительную квоту в размере 50 тысяч тонн. Мы обычно отправляем в Россию свежие овощи и фрукты морем из Самсуна до Новороссийска и Туапсе. Сейчас наши грузовики стоят в порту Самсун. Ждем, что дополнительная квота сегодня-завтра будет открыта, и груз, наконец, будет отправлен», — сказал Гюрдоган.

Турецкие помидоры застряли на границе Украины и России © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Эмбарго на импорт помидоров, одного из самых важных товаров для Турции, РФ ввела с января 2016 года. Это стало ответом на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

Запрет действовал до ноября 2017 года.