Сейчас на границе Украины и России в ожидании пропуска скопилось около 250 фур с грузом турецких томатов.
Срок годности помидоров истекает, если в ближайшее время квоты не будут увеличены, то их отправят на утилизацию. Ждут отправку в Россию и грузовики в турецком порту Самсун.
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«Насколько я знаю, Россия выделяет турецким поставщикам томатов дополнительную квоту в размере 50 тысяч тонн. Мы обычно отправляем в Россию свежие овощи и фрукты морем из Самсуна до Новороссийска и Туапсе. Сейчас наши грузовики стоят в порту Самсун. Ждем, что дополнительная квота сегодня-завтра будет открыта, и груз, наконец, будет отправлен», — сказал Гюрдоган.
Увеличить квоты для турецких помидоров — со 150 тысяч до 200 тысяч тонн — Минсельхоз РФ предложил в конце января. Приказ ведомства с изменением квоты в настоящий момент подписан и готовится к направлению на регистрацию в Минюст.
Эмбарго на импорт помидоров, одного из самых важных товаров для Турции, РФ ввела с января 2016 года. Это стало ответом на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.
Запрет действовал до ноября 2017 года.