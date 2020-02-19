Верховная Рада Украины возобновила 19 февраля работу в пленарном режиме - продолжается рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли. Об этом сообщила пресс-служба парламента

«Законодательная ночь», которой не было. Как парламент Украины принимал, но не принял закон о земле © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл пленарное заседание. Народные депутаты выступают с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями», — говорится в сообщении.

В минувший вторник, 18 февраля, парламентарии дошли до 483-й поправки земельного законопроекта — всего же их внесено 4018. То есть в настоящее время рассмотрено чуть более 12% всех поправок.

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Ранее глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что такими темпами депутаты будут вынуждены работать над законопроектом около трех месяцев — вплоть до апреля.

При этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко обратил внимание на то, что сейчас рассмотрением проекта закона о рынке земли заблокирована работа Рады по всем остальным направлениям, в частности, тем, что связаны с Минскими соглашениями и условиями проведения выборов в Донбассе.

В свою очередь от решения этих вопросов зависит проведение встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель в Берлине.