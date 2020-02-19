Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что двенадцать учеников этого колледжа 2003-2005 годов рождения были госпитализированы с подозрением на отравление после приема пищи в столовой учебного заведения.
«В Тернопольской области полицейские устанавливают обстоятельства пищевого отравления 17 детей с подозрением на пищевое отравление. В течение этой ночи в больницу начали поступать студенты одного из колледжей Збаражского района. Все дети жаловались на общую слабость и диарею. В части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. У остальных — под вечер», — говорится в сообщении Нацполиции.
Ведомство уточнило, что среди госпитализированных пять девочек, а остальные — мальчики. Еще трое проходят обследование.
Больше новостей о Западной Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
Правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы, которые отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.
Как сообщили пострадавшие, в день отравления не все питались в общей столовой — часть студентов товарищ угостил домашней едой.
Полиция решает вопрос о возбуждении дела.