Число отравившихся студентов профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой в Тернопольской области возросло до 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины 19 февраля

Под Тернополем дюжина подростков угодили в больницу после обеда в столовой колледжа © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

«В Тернопольской области полицейские устанавливают обстоятельства пищевого отравления 17 детей с подозрением на пищевое отравление. В течение этой ночи в больницу начали поступать студенты одного из колледжей Збаражского района. Все дети жаловались на общую слабость и диарею. В части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. У остальных — под вечер», — говорится в сообщении Нацполиции.

Ведомство уточнило, что среди госпитализированных пять девочек, а остальные — мальчики. Еще трое проходят обследование.

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Правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы, которые отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

Как сообщили пострадавшие, в день отравления не все питались в общей столовой — часть студентов товарищ угостил домашней едой.

Полиция решает вопрос о возбуждении дела.