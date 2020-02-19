Обострение ситуации в Донбассе не случайно, украинская власть не намерена выполнять Минские договоренности, это видно из заявлений и действий политиков. К тому же война выгодна правящему классу. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

По его словам, «в команде Владимира Зеленского постоянно звучали заявления, что Минские соглашения надо менять, что их никто выполнять не будет».

«А теперь самый на данный момент влиятельный человек в стране [глава МВД Украины] Арсен Аваков заявил, что никакой полной амнистии на территории республик не будет, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями, что необходимо принять закон о коллаборантах и что амнистии будут подлежать только учителя, врачи и мелкие клерки», — отметил Гожый.

По мнению правозащитника, «это позиция правительства — не выполнять Минские соглашения». Гожый добавил, что слова «Авакова расходятся с мнением Зеленского, по крайней мере, ранее озвученным», но он более склонен доверять словам Авакова, который сохраняет свой пост при всех руководителях постмайданной Украины. Арбузов о провокации в Золотом: Крайним сделают Донбасс – уже не привыкать © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«Президенты меняются, а Аваков остается. У нас уже третий (после Майдана. — Ред.) глава государства, был [Александр] Турчинов, был [Петр] Порошенко, теперь Зеленский, а Аваков на своем месте остается, и только укрепляется. Поэтому его словам верится больше. Нынешнее обострение ситуации на Донбассе — следствие всей этой политики, поскольку буржуазии и колониальной администрации война выгодна. Поэтому война будет продолжаться», — резюмировал правозащитник.

Во вторник, 18 февраля, в Донбассе произошли боестолкновения в районе города Золотое, где ранее было осуществлено разведение сил и средств.

Полностью текст интервью читайте на сайте издания Украина.ру.