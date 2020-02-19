По его словам, «в команде Владимира Зеленского постоянно звучали заявления, что Минские соглашения надо менять, что их никто выполнять не будет».
«А теперь самый на данный момент влиятельный человек в стране [глава МВД Украины] Арсен Аваков заявил, что никакой полной амнистии на территории республик не будет, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями, что необходимо принять закон о коллаборантах и что амнистии будут подлежать только учителя, врачи и мелкие клерки», — отметил Гожый.
По мнению правозащитника, «это позиция правительства — не выполнять Минские соглашения». Гожый добавил, что слова «Авакова расходятся с мнением Зеленского, по крайней мере, ранее озвученным», но он более склонен доверять словам Авакова, который сохраняет свой пост при всех руководителях постмайданной Украины.
«Президенты меняются, а Аваков остается. У нас уже третий (после Майдана. — Ред.) глава государства, был [Александр] Турчинов, был [Петр] Порошенко, теперь Зеленский, а Аваков на своем месте остается, и только укрепляется. Поэтому его словам верится больше. Нынешнее обострение ситуации на Донбассе — следствие всей этой политики, поскольку буржуазии и колониальной администрации война выгодна. Поэтому война будет продолжаться», — резюмировал правозащитник.
Во вторник, 18 февраля, в Донбассе произошли боестолкновения в районе города Золотое, где ранее было осуществлено разведение сил и средств.
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