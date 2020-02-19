Поручение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого в стране называют не иначе как Елбасы, по строительству новых общежитий для казахских студентов исполнено лишь на 25%, сказала депутат местного парламента Джамиля Нурманбетова. Её слова приводит Sputnik Казахстан 19 февраля

Елбасы ранее поручил до конца 2022 года ввести в эксплуатацию новые студенческие общежития на 75 тысяч мест, причем они должны были быть построены на принципах государственно-частного партнерства. В 2019 году должны были ввести в эксплуатацию общежития на 5 тыс. мест.

«Вопрос полного исполнения поручения Елбасы в 2019 году остается открытым, так как оно фактически исполнено лишь на 25%», — сказала депутат.

Дарига Назарбаева — потенциальная наследница © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Ералы Тугжанова.

По данным Нурманбетовой, нехватка студенческих общежитий ощущается во всех регионах страны.