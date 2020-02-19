Два уголовных дела после обстрела прифронтовых поселков в Донбассе возбудили следователи Следственного комитета РФ (СКР). Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба СКР

Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

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За несколько дней до этого ВСУ из стрелкового оружия открыли огонь по гражданским объектам на улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской на окраине Донецка.

Два мирных жителя были ранены.

Уголовные дела возбуждены по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором»).

Российские следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают имена подозреваемых.