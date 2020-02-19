Во вторник, 18 февраля, после массированного артобстрела из крупнокалиберных орудий поселка Голубовское в ЛНР были повреждены 13 домов.
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За несколько дней до этого ВСУ из стрелкового оружия открыли огонь по гражданским объектам на улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской на окраине Донецка.
Два мирных жителя были ранены.
Уголовные дела возбуждены по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором»).
Российские следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают имена подозреваемых.