Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов
Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов
© REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк
Во вторник, 18 февраля, после массированного артобстрела из крупнокалиберных орудий поселка Голубовское в ЛНР были повреждены 13 домов.

Больше новостей о ситуации в Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру

За несколько дней до этого ВСУ из стрелкового оружия открыли огонь по гражданским объектам на улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской на окраине Донецка.

Два мирных жителя были ранены.

Уголовные дела возбуждены по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором»).

Российские следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают имена подозреваемых.