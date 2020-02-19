Пашинскому продлен срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 марта 2020 года.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
В новогоднюю ночь с 2016 на 2017 г. Пашинский выстрелил из наградного пистолета Glock 19 в ногу жителю пригорода Вячеславу Химикусу во время бытового конфликта. Сам Пашинский утверждал, что действовал в рамках самообороны.