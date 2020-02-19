«Каждую неделю я ездил по дороге мимо памятного знака. Еще в прошлый вторник (11 февраля — ред.) все было в порядке. А в субботу, 15 февраля, возвращался с Лысянского рынка и увидел, что доску разбили вдребезги. Уничтожили именно текст, написанный на иврите. Там была молитва — часть текста из Торы. Что интересно, украинский перевод еврейского текста с трезубцем на другой стороне памятника не трогали. Видимо, чтобы бросить тень на патриотические силы», — предположил Лаврега.
По словам учителя, он сразу же позвонил в полицию, а прибывшие на место правоохранители зафиксировали факт уничтожения и начали следствие.
Кандидат медицинских наук Валентин Пострелко из Киева, на чьи деньги была установлена памятная доска, был расстроен и удивлен. На этом месте в Лысянке погибли его бабушка и дедушка.
Больше новостей о проявлениях антисемитизма на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Когда мы открывали памятник, то снимали фильм для мемориального комплекса Яд Вашем в Израиле. И вот такое горе! Не помню, чтобы на Черкащине, где еще остались живыми свидетели тех ужасных событий, издевались над могилами и памятными знаками. Никогда такого не было. Очень обидно», — сказал он.
Председатель еврейской общины Черкасской области Давид Летичевский также рассказал, что был на открытии этого памятного знака.
«Хорошо помню, как его открывали… Конечно, я возмущен уничтожением доски. Немедленно сообщу об этом всем еврейским организациям и посольству Израиля», — заявил он.
Летом и осенью 1941 года нацистская Германия уничтожила десятки и сотни тысяч евреев на Украине. В Черкасской области евреев расстреливали чуть ли не в каждом районном центре. Более 390 евреев были расстреляны в 4 километрах от Лысянки: их тела бросали в лесной колодец. На этом месте установлен памятник.