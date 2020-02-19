Неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в память о расстрелянных евреях в поселке Лысянка Черкасской области. Разбитый памятник на днях заметил учитель-пенсионер Михаил Лаврега, передает газета «Вечерние Черкассы» 18 февраля

Вандалы надругались над памятником еврейскому писателю в Киеве — видео © предположил Лаврега.

По словам учителя, он сразу же позвонил в полицию, а прибывшие на место правоохранители зафиксировали факт уничтожения и начали следствие.

Кандидат медицинских наук Валентин Пострелко из Киева, на чьи деньги была установлена ​​памятная доска, был расстроен и удивлен. На этом месте в Лысянке погибли его бабушка и дедушка.

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«Когда мы открывали памятник, то снимали фильм для мемориального комплекса Яд Вашем в Израиле. И вот такое горе! Не помню, чтобы на Черкащине, где еще остались живыми свидетели тех ужасных событий, издевались над могилами и памятными знаками. Никогда такого не было. Очень обидно», — сказал он.

Председатель еврейской общины Черкасской области Давид Летичевский также рассказал, что был на открытии этого памятного знака.

«Хорошо помню, как его открывали… Конечно, я возмущен уничтожением доски. Немедленно сообщу об этом всем еврейским организациям и посольству Израиля», — заявил он.

Летом и осенью 1941 года нацистская Германия уничтожила десятки и сотни тысяч евреев на Украине. В Черкасской области евреев расстреливали чуть ли не в каждом районном центре. Более 390 евреев были расстреляны в 4 километрах от Лысянки: их тела бросали в лесной колодец. На этом месте установлен памятник.