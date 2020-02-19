Отмечается, что кураторы будут помогать в подборе кандидатов и нести ответственность за итоговый результат выборов.
Известно, что Киевом будет заведовать зампредседателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко, Николаевской областью — лидер фракции Давид Арахамия, Одесской областью — глава подкомитета Рады по вопросам таможенного дела Александр Сова, Харьковской областью — нардеп Павел Сушко, а Черниговской — депутат Павел Халимон.
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Источники также отметили, что список, который якобы утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский, держится в секрете, поэтому никакой официальной информации по этому поводу не будет.
По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев планирует провести местные выборы в октябре.