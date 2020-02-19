В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Николаевской области пострадали 18 человек. Об этом 19 февраля сообщается на сайте ГСЧС Украины

ДТП в Кривоозерском районе на 296-м километре автодороги М-05 Киев-Одесса произошло около двух часов ночи.

Автобус Temsa Diamond сообщением «Одесса-Киев», в котором находились 39 пассажиров и два водителя, столкнулся с грузовиком Volvo.

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«В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса», — говорится в сообщении.

Пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Кривоозерскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести направили 16 человек, еще двух — в Любашевскую центральную районную больницу Одесской области.

Восьми пострадавшим госпитализация не потребовалась, водитель грузовика от медицинской помощи отказался.