Экс-спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что причиной вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году стала жесткая риторика бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес российского лидера Владимира Путина. Он сказал об этом в интервью «Европейской правде» 18 февраля

МИД Грузии опроверг слухи о «формуле Штайнмайера» для Абхазии и Южной Осетии © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — сказал экс-спецпредставитель Госдепа США.

При этом он похвалил Саакашвили, отметив, что тот сделал «много хорошего» для своей страны.

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Следует отметить, что грузино-осетинский конфликт начался в 2008 году с массированного артиллерийского обстрела столицы Южной Осетии Цхинвала грузинскими войсками, в результате которого погибло более полутора тысяч человек, или около 3% населения республики.

Судя по всему, именно этот инцидент Волкер имеет в виду, говоря о «жесткой риторике» Саакашвили. Именно после обстрела Цхинвала Россия начала операцию по принуждению Грузии к миру, которую США упорно называют «российской агрессией».

После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.