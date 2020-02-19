По словам Волкера, Путин «нервно и агрессивно» реагировал на заявления и действия грузинского президента, что, по мнению американского политика, и привело к началу конфликта.
«Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — сказал экс-спецпредставитель Госдепа США.
При этом он похвалил Саакашвили, отметив, что тот сделал «много хорошего» для своей страны.
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Следует отметить, что грузино-осетинский конфликт начался в 2008 году с массированного артиллерийского обстрела столицы Южной Осетии Цхинвала грузинскими войсками, в результате которого погибло более полутора тысяч человек, или около 3% населения республики.
Судя по всему, именно этот инцидент Волкер имеет в виду, говоря о «жесткой риторике» Саакашвили. Именно после обстрела Цхинвала Россия начала операцию по принуждению Грузии к миру, которую США упорно называют «российской агрессией».
После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.