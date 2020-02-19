Глава Института нацпамяти Украины Антон Дробович признал, что не сможет искоренить слова «сталинка» и «хрущевка», хотя они ему и не нравятся. Он сказал об этом в интервью журналисту Андрею Павловскому 18 февраля

Дробович рассказал, почему с Родины-матери в Киеве не снимают герб СССР © Белый Кофе

«Это (искоренение слова "сталинка" и "хрущевка" — ред.) не предусмотрено законом», — сказал Дробович.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, это «очень разоблачительные слова в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей».

Подробнее о декоммунизации на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Сталинками называются многоквартирные дома с удобствами, преимущественно в стиле неоклассицизма (сталинский ампир), построенные в 1930-х — 1950-х гг, то есть во времена руководства Иосифа Сталина. А хрущевки — это 4- или 5-этажные кирпичные или панельные жилые дома с малогабаритными квартирами, массовое строительство которых велось при Никите Хрущеве.