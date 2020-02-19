С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Согласно этому документу, с карты страны должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.
«Это (искоренение слова "сталинка" и "хрущевка" — ред.) не предусмотрено законом», — сказал Дробович.
При этом он подчеркнул, что, по его мнению, это «очень разоблачительные слова в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей».
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Сталинками называются многоквартирные дома с удобствами, преимущественно в стиле неоклассицизма (сталинский ампир), построенные в 1930-х — 1950-х гг, то есть во времена руководства Иосифа Сталина. А хрущевки — это 4- или 5-этажные кирпичные или панельные жилые дома с малогабаритными квартирами, массовое строительство которых велось при Никите Хрущеве.