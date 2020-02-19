Сторонницу председателя «Батькивщины» Юлии Тимошенко, украинскую певицу Анастасию Приходько со скандалом выгнали из Лувра в Париже. Соответствующее видео певица на днях опубликовала в своем Instagram

Суд обязал Порошенко заплатить более 200 тыс. гривен певице Приходько © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Тиграном Григоряном решила поснимать в главном музее мира.

Но незаметно им это сделать не удалось — по словам нарушителей, «к ним сбежалась вся полиция Парижа».

«Увидеть Париж и умереть — это фигня! А вот увидеть Лувр и чтобы тебя полиция попросила его оставить — это воспоминания на всю жизнь», — подписала видео певица.

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Впоследствии Приходько рассказала, что имела разрешение на съемку внутри.

«Мало того что мы все сняли, действительно в Лувре снимать нельзя, с нами был человек, который жил во Франции, у него было разрешение из французской мэрии для съемок, мы за полгода подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент, когда мы начали готовиться к съемкам, Макс просто опаздывал по времени. Ну и нам пришлось на английском объяснять, что у нас все в порядке, слава богу 15 минут объяснений, что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и дает полиции разрешение», — заверила певица.