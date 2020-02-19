Приходько вместе со своим продюсером и автором песен Тиграном Григоряном решила поснимать в главном музее мира.
Но незаметно им это сделать не удалось — по словам нарушителей, «к ним сбежалась вся полиция Парижа».
«Увидеть Париж и умереть — это фигня! А вот увидеть Лувр и чтобы тебя полиция попросила его оставить — это воспоминания на всю жизнь», — подписала видео певица.
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Впоследствии Приходько рассказала, что имела разрешение на съемку внутри.
«Мало того что мы все сняли, действительно в Лувре снимать нельзя, с нами был человек, который жил во Франции, у него было разрешение из французской мэрии для съемок, мы за полгода подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент, когда мы начали готовиться к съемкам, Макс просто опаздывал по времени. Ну и нам пришлось на английском объяснять, что у нас все в порядке, слава богу 15 минут объяснений, что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и дает полиции разрешение», — заверила певица.
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Заголовок наше все! Аль не так))) Мало того что мы все сняли, действительно в Лувре снимать нельзя, с нами был человек который жил во Франции, у него было разрешение из Французской Мэрии для съёмок, мы за пол года подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент когда мы начали готовится к съемкам «разворот» Макс просто опаздывал по времени)))) Ну и нам пришлось на Английском объяснять что у нас все в порядке, слава Богу 15 минут объяснений что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и даёт полиции разрешение))) А дальше вы сами увидите! Кадры будут 🔥 @egorych5 @tigran.grigoryan.3152