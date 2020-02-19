Фотографы засняли плачущего экс-президента Украины Петра Порошенко, пришедшего с супругой почтить память «героев Небесной сотни». Кадр на своей странице в Facebook 19 февраля разместил экс-глава киевской партийной организации «Движение новых сил» Северион Дангадзе

Кузьмин: Порошенко признал фабрикацию списка «Небесной сотни» © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«А давайте без эмоций, если бы кровавый мародер был бы таким сентиментальным и каждый раз пускал скупую слезу при виде шины, которая, по его пониманию, символизирует погибших протестующих на Майдане, то чего ж он за пять-то лет памятник не поручил вылить? Как по мне, этот артист только дом себе построил и собачью будку. Остальное все украл. А главное — пять лет у страны украл!!!» — заявил Дангадзе.

При этом на снимке также видно, как вокруг утирающего глаза Порошенко снуют фотографы. Это вызвало вопросы у правозащитника Сергея Наумовича.

«Анонса не было. Откуда журналисты узнали, что Петр Алексеевич будет плакать в этом месте и в это время? Неужели это личные партийные фотографы, прибывшие вместе с ним в одной машине?» — написал он на своей странице в Facebook.

Подробнее о событиях на Майдане в феврале 2014 года читайте в Telegram-канале Украина.ру

Пользователи сети мгновенно отреагировали на слезы экс-гаранта: «Где-то видел коммент о закрытой социологии, которая показывает, что народ на ура воспринял слезы Зе в аэропорту, когда возвращали тела», «Вот шулер, еще и скупую слезу вытирает», «Чертовы папарацци. Ни шагу гетману не дают ступить инкогнито», «Артист еще тот. Он за пять лет ни разу не пришел на Майдан к "Небесной сотне" и ни разу не клал цветы и не вставал на колени перед героем, потому что у него тогда было хорошо все».

Шесть лет назад, 20 февраля 2014 года, противостояние между силовиками и митингующими на Майдане достигло своего пика. В ходе столкновений погибли 78 человек. С 2015 года указом Порошенко 20 февраля стали отмечать День памяти «героев Небесной сотни» на Украине.