Россия обвинила Украину и Евросоюз в дискриминации жителей Донбасса из-за непризнания их паспортов. Соответствующий комментарий департамента информации и печати министерства иностранных дел России опубликовали 18 февраля на сайте ведомства

Германия не будет признавать российские паспорта жителей Донбасса — посол Мельник © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

В российском МИД это назвали верхом цинизма.

«К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», — говорится в комментарии.

На прошлой неделе появилась информация, что Офис генпрокурора Украины обратится в Международный уголовный суд в Гааге по поводу выдачи жителям Донбасса паспортов непризнанных Киевом республик. Как пояснили в офисе генпрокурора, они документируют доказательства якобы «насильственной политики оккупационных администраций РФ» по раздаче паспортов «псевдореспублик».

Больше новостей о Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру