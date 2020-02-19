В нем напомнили, что на днях генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с якобы принудительной выдачей жителям Донбасса паспортов Донецкой и Луганской Народных Республик.
В российском МИД это назвали верхом цинизма.
«К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», — говорится в комментарии.
На прошлой неделе появилась информация, что Офис генпрокурора Украины обратится в Международный уголовный суд в Гааге по поводу выдачи жителям Донбасса паспортов непризнанных Киевом республик. Как пояснили в офисе генпрокурора, они документируют доказательства якобы «насильственной политики оккупационных администраций РФ» по раздаче паспортов «псевдореспублик».
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