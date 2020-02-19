Полицейские расследуют порядка 90 уголовных дел после беспорядков на юге Казахстана. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев, передает РИА Новости

Борьба жузов и растущая радикальная исламизация страны. Тайная война в степях и городах Казахстана © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) произошли в ночь на 8 февраля. По данным правоохранителей, они начались из-за дорожного конфликта, который был переведен провокаторами в межнациональную плоскость.

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В результате столкновений погибли 10 человек, около 50 участников конфликта были задержаны.

«На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия», — заявил Кожаев.

По его словам, по разным эпизодам было открыто 90 уголовных дел и их число может увеличиться.