«В инфекционное отделение Збаражского ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 12 учеников (2003-2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту массового отравления студентов Академии лидерства в Мариуполе, откуда были госпитализированы 19 человек.