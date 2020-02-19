Двенадцать учеников профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой в Тернопольской области госпитализированы с подозрением на отравление. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 февраля

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