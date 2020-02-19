«Ценой невероятных усилий, благодаря исключительному мужеству и сплоченности вооруженных подразделений Луганской и Донецкой республик противник был выбит со стратегически важного плацдарма. Эта историческая победа добыта вашими потом и кровью. Кровью героев, которые не побоялись пожертвовать своей жизнью во имя свободы и независимости нашей республики», — сказал Пасечник.
Он посмертно наградил медалями Захарченко, командиров батальонов «Сомали» и «Спарта» полковников Михаила Толстых (позывной «Гиви») и Арсена Павлова (позывной «Моторола»), а также командира батальона ДНР «Пятнашка» подполковника Олега Мамиева (позывной «Мамай»).
Глава ЛНР также вручил посмертные награды родственникам погибших ополченцев ЛНР, в том числе вдове начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. «Дебальцевский котел» стал ареной жестоких боев.