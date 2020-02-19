Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посмертно наградил медалями «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции» первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также командиров ДНР. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости

В Симферополе в честь убитого главы ДНР Александра Захарченко назовут улицу © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк сказал Пасечник.

Он посмертно наградил медалями Захарченко, командиров батальонов «Сомали» и «Спарта» полковников Михаила Толстых (позывной «Гиви») и Арсена Павлова (позывной «Моторола»), а также командира батальона ДНР «Пятнашка» подполковника Олега Мамиева (позывной «Мамай»).

Глава ЛНР также вручил посмертные награды родственникам погибших ополченцев ЛНР, в том числе вдове начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. «Дебальцевский котел» стал ареной жестоких боев.