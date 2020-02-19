Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства 18 февраля

В МИД РФ назвали нелегитимным заявление США о возможности новых санкций против «Роснефти» © Фотохост БРИКС | Фотохост БРИКС | Перейти в фотобанк Отмечается, что причиной включения швейцарской Rosneft Trading в санкционный список стала ее «работа в нефтяном секторе венесуэльской экономики».

Теперь активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, а американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

При этом стоит отметить, что санкции США имеют последствия и для неамериканских контрагентов Rosneft Trading. Венесуэльская санкционная программа, по которой проходит Rosneft Trading, подразумевает возможность введения ограничительных мер против лиц и компаний из любой юрисдикции, которые оказывают «существенное содействие» фигурантам списка SDN. Иными словами, европейская или азиатская компания рискует сама оказаться под санкциями США, если продолжает сотрудничать с Rosneft Trading.

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Таким образом, по данным американского Минфина, физ- и юрлица не из США могут свернуть сотрудничество с Rosneft Trading без риска для себя до 20 мая. В этот период можно продолжать операции по действующим контрактам, но заключать новые сделки нельзя.

По словам президента США Дональда Трампа, эти были введены в отношении Венесуэлы.

«Мы наложили дополнительные санкции — очень сильные санкции — сегодня утром (18 февраля — ред.) на Венесуэлу. Посмотрим, что получится. Мы очень внимательно следим за Венесуэлой», — процитировала его словам пресс-служба Белого дома.

Ранее США обвиняли «Роснефть» и ее «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки, и о планах Вашингтона ввести санкции в отношении «Роснефти» стало известно несколько недель назад. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил тогда, что подобные намерения США нелегитимны.