Из Киева в китайский Ухань вылетел самолет для эвакуации украинцев. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает УНН со ссылкой на Flightradar

«Мы ожидаем, что уже в четверг утром (20 февраля — Ред.) мы уже будем видеть наших граждан», — заявляла ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Граждане девяти стран пройдут карантин по коронавирусу на Украине — Минздрав © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Отмечается, что по прилету самолет будет продезинфицирован по стандартам ВОЗ.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее эвакуацию украинцев из Уханя переносили на 18 февраля, а до этого посольство Украины в Китае заявляло, что эвакуация планировалась еще на 11 января. При этом сообщалось, что эвакуированных могут поместить на карантин в санаторий «Медоборы» в Тернопольской области.

В связи с этим мэр Тернополя Сергей Надал уже обратился к руководству области с призывом не размещать эвакуированных в санатории.