«Мы ожидаем, что уже в четверг утром (20 февраля — Ред.) мы уже будем видеть наших граждан», — заявляла ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
Она добавила, что в самолете есть все необходимое для эвакуации, а на Украине уже подготовлены подходящие места для карантина.
Отмечается, что по прилету самолет будет продезинфицирован по стандартам ВОЗ.
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Ранее эвакуацию украинцев из Уханя переносили на 18 февраля, а до этого посольство Украины в Китае заявляло, что эвакуация планировалась еще на 11 января. При этом сообщалось, что эвакуированных могут поместить на карантин в санаторий «Медоборы» в Тернопольской области.
В связи с этим мэр Тернополя Сергей Надал уже обратился к руководству области с призывом не размещать эвакуированных в санатории.