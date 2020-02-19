Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Василий Прозоров, передает 19 февраля РИА Новости

Минобороны хочет создать военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке и Мариуполе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Прозоров.

Он предположил, что в Северодонецке для строительства базы также будет выбрана территория, на которой могла быть расположена аналогичная тайная тюрьма.

«Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны», — отметил Прозоров.

В начале февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.