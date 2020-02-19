«Надо признать, что мариупольский аэропорт идеально подходит для размещения военной базы — огромная территория, готовые взлетно-посадочные полосы, налаженная с мая 2014 года система оборонительных позиций. И, конечно, это (создание баз) — отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности… Проводить какие-либо расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно», — сказал Прозоров.
Он предположил, что в Северодонецке для строительства базы также будет выбрана территория, на которой могла быть расположена аналогичная тайная тюрьма.
«Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны», — отметил Прозоров.
В начале февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.