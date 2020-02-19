«Вчера, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных [сил] погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое — боевые поражения», — говорится в сообщении.
Обострение в Донбассе началось во вторник, 18 февраля. По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле.
Чтобы эвакуировать тела погибших и раненых силовиков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский огонь по поселкам ЛНР.
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При этом на Украине состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), а Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
Досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших независимость после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.