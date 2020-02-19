В среду, 19 февраля, украинские силовики заявили, что зафиксировали 22 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате чего один военный погиб, а шесть пострадали. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) Украины в Facebook

Проблемы Киева и обострение в Донбассе © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк

Обострение в Донбассе началось во вторник, 18 февраля. По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле.

Чтобы эвакуировать тела погибших и раненых силовиков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский огонь по поселкам ЛНР.

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При этом на Украине состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), а Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших независимость после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.