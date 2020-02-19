Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию прекратить отправление неожиданных гуманитарных конвоев в Донбасс. Об этом 19 февраля сообщает «Интерфакс-Украина»

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