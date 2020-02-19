Автоколонна МЧС РФ доставила в Луганск более 180 тонн гуманитарной помощи – ЛНР
Автоколонна МЧС РФ доставила в Луганск более 180 тонн гуманитарной помощи – ЛНР
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления неожиданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставке международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями», — сказала Пирс.

Постпред Великобритании подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательство президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт в Донбассе дипломатическим путем.

 