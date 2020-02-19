Минские соглашения нереализуемы из-за неспособности Зеленского противостоять «партии войны» — Шеслер
Минские соглашения нереализуемы из-за неспособности Зеленского противостоять «партии войны» — Шеслер
© РИА Новости, Александр Натрускин
«На волну саботажа "Минска" настроены многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшийся президентом Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно. Нужны конкретные шаги», — сказал он.

Дипломат предостерёг от попыток подменить минские договорённости другими форматами, «например, "нормандским", который создавался как раз для реализации минских соглашений».

Он напомнил о сложной обстановке на востоке Украины.

«Пока же, как мы видим, продолжаются боестолкновения… Нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию», — сказал Небензя.

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