«На волну саботажа "Минска" настроены многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшийся президентом Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно. Нужны конкретные шаги», — сказал он.
Дипломат предостерёг от попыток подменить минские договорённости другими форматами, «например, "нормандским", который создавался как раз для реализации минских соглашений».
Он напомнил о сложной обстановке на востоке Украины.
«Пока же, как мы видим, продолжаются боестолкновения… Нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию», — сказал Небензя.
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