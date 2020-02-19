Уволенный с поста главы Офиса президента Украины Андрей Богдан 18 февраля на своей странице в Facebook пригласил девушек на Сейшельские острова

«Много шумел, много пиарился». Рудяков рассказал, почему Богдан перестал руководить Офисом президента © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Он опубликовал несколько снимков с островов.

Ранее в феврале стало известно, что уволенный Богдан, курировавший работу Верховной Рады, в общении с депутатами не подбирал слов и матерился. Из-за резкой манеры общения у Богдана часто возникали конфликты, в том числе со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана.