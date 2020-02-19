«Девочки, тут такое дело… приехал на Сейшелы, а тут скукотища, никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я, безвластие», — написал Богдан.
Он опубликовал несколько снимков с островов.
Ранее в феврале стало известно, что уволенный Богдан, курировавший работу Верховной Рады, в общении с депутатами не подбирал слов и матерился. Из-за резкой манеры общения у Богдана часто возникали конфликты, в том числе со спикером Рады Дмитрием Разумковым.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана.