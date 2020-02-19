Депутаты Верховной Рады приедут в Москву для участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 18 февраля сообщил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Россия 24»

Согласительный совет Рады: поедут ли украинские нардепы на Парад Победы в Москву? © Facebook, Верховна Рада України

«Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация [от партии] поедет в Москву. Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа», — добавил он.

По словам депутата, решение поехать на парад Победы — это один из шагов для борьбы с попытками националистов исказить историю войны.

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Ранее в феврале сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая. По его словам, 75-летие победы над фашизмом — великая дата.