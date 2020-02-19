В новом сезоне сериала «Сваты» в ряде сцен актера Федора Добронравова заменит дублер. Об этом 18 февраля сообщается в электронной версии газеты парламентского собрания России и Белоруссии «Союзное вече»

Съемки седьмого по счету сезона популярного телесериала проходят в эти дни в окрестностях Минска. В настоящий момент, кроме Добронравова, из исполнителей главных ролей в них занята только Татьяна Кравченко. «Крайне подло и безответственно»: Добронравов выдал правду об уходе Васильева из «Сватов» © imdb.com

Сообщается, что в некоторых кадрах с героем Добронравова вместо артиста снимается его дублер Сергей Сманцер.

Мебельщик по профессии, на съемочную площадку он попал случайно. Записаться на кинопробы Сманцера уговорила одна знакомая актриса.

Как таковых проб в итоге и не было. Фотографии будущего дублера отправили режиссеру сериала Андрею Яковлеву, который сразу же одобрил предложенную кандидатуру.

По словам Сманцера, его взяли не как каскадера, а как обычного дублера для тех моментов, когда съемочной группе не хочется лишний раз задействовать Добронравова из-за его занятости.

«А вот что касается трюков, то Федору Добронравову, кажется, и дублер не нужен. Он сам крепкий, активный, одним словом, бывший десантник, — рассказал начинающий актер.

Сманцер добавил, что он так похож на исполнителя роли Ивана Будько, что зрители при просмотре не заметят подмены.