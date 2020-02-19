Период эскалации в Донбассе продлится до апреля. Об этом 18 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

«Особый цинизм»: глава офиса Зеленского прокомментировал стрельбу в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам политолога, напряженность на участке линии разграничения у Золотого нарастает уже в течение месяца.

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«Это будет продолжаться до мая-июня, когда будет так называемое хлебное перемирие, потом будет "школьное" перемирие, еще на Пасху будет примирение, потом рождественское… Затухание и нарастание конфликта происходит по сезонам с привязкой к церковному календарю и школьному календарю… Будет ли линия фронта существенно меняться? Очевидно, это не произойдет. Возможно, какие-то подвижки на 200-300 метров, не более того. Будет такая позиционная война с вылазками диверсантов, с обстрелами, со снайперскими дуэлями», — рассказал Белашко.

Во вторник, 18 февраля, на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация под контролем и мирное урегулирование будет продолжаться.