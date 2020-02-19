Президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе Донбасса никто не будет делать скидки и послабления именно потому, что он является полноценным главой государства со всеми возможностями. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов 18 февраля в комментарии изданию Украина.ру

Следующего нормандского саммита не будет – Баширов о столкновениях в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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По его мнению, намеченный на весну следующий нормандский саммит может не состояться в объявленные сроки, поскольку в вопросе мира нет никакого продвижения, а собираться для того, чтобы поговорить — бессмысленно.

Ранее представители ВСУ сообщили о том, что силы ЛНР организовали атаку на их позиции возле Золотого и провели артобстрел. В свою очередь в ЛНР утверждают, что украинские силовики обстреляли территорию непризнанной республики, «чтобы вытащить своих погибших и раненых диверсантов».

Через несколько часов президент Зеленский собрал заседание СНБО, а после него на брифинге заявил, что ситуация под контролем и мирное урегулирование будет продолжаться.