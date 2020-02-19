Ранее Лукашенко на публичной встрече с рабочими сказал, что власти России «намекают» ему на необходимость объединения двух стран в обмен на установление общей цены для топлива. Лукашенко якобы расценил это как «давление», добавив, что белорусский народ «против подобных перемен».
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«Если бы Лукашенко вдруг согласился провести честный референдум на тему «Нужно ли полное сближение с Россией?», его бы сильно удивили результаты. Бессмысленно обсуждать, почему глава Белоруссии позволяет себе такие фразы. Я удивляюсь выдержке и доброжелательности Путина», — подчеркнул эксперт.
Баширов пояснил, что и на Украине, и в Белоруссии, несмотря на усилия националистических структур, многие продолжают говорить по-русски. По его мнению, в этих обществах нет согласия и много страха.
«Мы в России живем гораздо свободнее, демократичнее и лучше, чем там. Мы несем ответственность, как это странно ни звучит, и за соседние народы — даже запуганные и обозленные», — убежден политолог.
Специалист добавил, что суть нервного поведения белорусского лидера состоит в том, что Москва перестала дотировать экономику республики в ущерб российским нефтяным компаниям.