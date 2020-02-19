Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился провести в республике честный референдум на тему о полном сближении с Россией, его бы сильно удивили результаты. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в недавнем комментарии «Вечерней Москве»

«Белорусы не при чем». Баширов рассказал о нервном и непоследовательном Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

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«Если бы Лукашенко вдруг согласился провести честный референдум на тему «Нужно ли полное сближение с Россией?», его бы сильно удивили результаты. Бессмысленно обсуждать, почему глава Белоруссии позволяет себе такие фразы. Я удивляюсь выдержке и доброжелательности Путина», — подчеркнул эксперт.

Баширов пояснил, что и на Украине, и в Белоруссии, несмотря на усилия националистических структур, многие продолжают говорить по-русски. По его мнению, в этих обществах нет согласия и много страха.

«Мы в России живем гораздо свободнее, демократичнее и лучше, чем там. Мы несем ответственность, как это странно ни звучит, и за соседние народы — даже запуганные и обозленные», — убежден политолог.

Специалист добавил, что суть нервного поведения белорусского лидера состоит в том, что Москва перестала дотировать экономику республики в ущерб российским нефтяным компаниям.