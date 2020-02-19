Политический украинец не обязательно украиноязычен - вероятнее всего, он говорит по-русски. Об этом председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

Песецкий: За русский язык в Верховной Раде вступились всего 58 депутатов © Facebook, Валерий Песецкий Наталья Королевская рассказала, что большинство ее коллег в кулуарах Верховной Рады говорят на русском языке, но при этом, выходя в сессионный зал, голосуют за украинизацию.

Шеслер обратила внимание на то, что Украина сама по себе русскоязычна, и украинским языком там владеет намного меньше людей, чем русским.

«Подавляющее большинство всех депутатов, которые отстаивают украинский язык, пользуются русским в быту. Но в этом-то и дело, что политический украинец — это не обязательно украиноязычный. Это, скорее всего, русскоязычный политический украинец», — сказала она.

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Так, эксперт напомнила, что на обнародованных пленках с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука слышно, как члены Кабмина между собой говорят на русском языке. Также она привела данные исследования Google, согласно которым 73% всех запросов с территории Украины идут на русском языке, 10% — на английском и всего 17% — на украинском.

При этом Шеслер заявила, что изначально была убеждена в том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет отстаивать интересы русскоязычных и продолжит политику украинизации своего предшественника. По ее словам, дело в том, что именно в этой области он делает уступки радикальным националистам с расчетом на то, что в каких-то других, более важных для него вопросах они не будут ему активно противостоять.

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