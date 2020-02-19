Ввиду сильных позиций «партии войны» на Украине, на сегодняшний день Минские соглашения нереализуемы. Об этом председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

«Пока они есть, пусть лежат»: Ищенко о Минских соглашениях Владимиру] Зеленскому в этой части. Зеленский, кстати, на самом деле не является таким радикальным националистом при всех своих недостатках, и при том, что он только декларативно за мир, по крайней мере, он говорит о том, что он за мир», — считает она.

Тем не менее, по мнению эксперта, сегодня позиции Зеленского не очень сильны, потому что ему противостоит большая «партия войны» на Украине. Это мешает, в частности, протолкнуть через Верховную Раду решение по условиям выборов на территории Донбасса, по границе, по вооруженным формированиям и другие конституционные решения.

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При этом Шеслер также выразила сомнение относительно возможности компромисса по условиям Минских соглашений, отметив, что для России отстаиваемые Украиной условия неприемлемы.

Согласно Минским договоренностям, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после проведения местных выборов. Киев же заявляет о невозможности проведения выборов до установления контроля над границей.

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