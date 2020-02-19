Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сомневается в том, что запланированная на апрель встреча в «нормандском формате» состоится. Она сказала об этом в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

Лавров назвал условие для проведения «нормандского» саммита © ТАСС/POOL | ТАСС/POOL | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что такими темпами, какими сегодня Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о рынке земли, это может продлиться до апреля. При этом этой земельной реформой заблокирована работа парламента по другим проектам закона, в том числе по выборам в Донбассе, что необходимо для выполнения достигнутых на парижском саммите договоренностей.

По мнению Шеслер, вероятность того, что в апреле очередная встреча в «нормандском формате» не состоится, очень велика. Тем не менее, она считает, что Киев не отказывается от этой повестки и президент Украины Владимир Зеленский всячески демонстрирует, что тема Донбасса остается очень важной для него, его политической силы и страны в целом.

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«В общем, я очень сильно сомневаюсь в том, что в апреле "нормандский формат" состоится, но, тем не менее, нельзя списывать со счетов и намерения Украины», — отметила эксперт.

При этом она напомнила, что в случае невыполнения Украиной положений парижского саммита МИД РФ уже предупредил, что «встречи ради встречи» в апреле не будет.

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