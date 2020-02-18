Эскалация конфликта в Донбассе в районе Золотого вынудила украинские власти перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства, написал Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо на своей странице в Facebook 18 февраля

Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

«Это было нелегко — мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства», — сообщил Сивохо.

Дату презентации он пообещал сообщить позднее, отметив, что случившееся на линии соприкосновения — «циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы».