В этот день диверсионно-разведывательная группа подконтрольных Киеву соединений подорвалась на мине при попытке проникновения на территорию ЛНР, один человек погиб. После этого украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР.
«Это было нелегко — мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства», — сообщил Сивохо.
Дату презентации он пообещал сообщить позднее, отметив, что случившееся на линии соприкосновения — «циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы».