Украинские законодатели легализуют игорный бизнес после принятия закона о рынке земли, сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в интервью «Укринформу» 18 февраля

По его словам, в законопроект о легализации игорного бизнеса предложено более 3,5 тыс. поправок, которые только на прошлой неделе были сведены «в документ, с которым можно работать».

«А нас еще и земельный законопроект не очень-то подталкивает заниматься другими делами интенсивно: Рада не выйдет из вопроса земли, чтобы рассмотреть игорный бизнес или любой другой законопроект», — заявил глава комитета.

Опять договорняки: Рада провалила легализацию казино © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Понимаем, что в 2020 году еще невозможно открыть какую-то игорную зону, но такая возможность в законопроекте предусмотрена, решение об этом должно принять правительство. Это только начало», — сказал Гетманцев.