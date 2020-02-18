По его словам, в законопроект о легализации игорного бизнеса предложено более 3,5 тыс. поправок, которые только на прошлой неделе были сведены «в документ, с которым можно работать».
«А нас еще и земельный законопроект не очень-то подталкивает заниматься другими делами интенсивно: Рада не выйдет из вопроса земли, чтобы рассмотреть игорный бизнес или любой другой законопроект», — заявил глава комитета.
Однако принципиальное согласие довести до логического завершения легализацию игорного бизнеса у депутатов есть, так как на эту отрасль власть возлагает большие надежды.
«Понимаем, что в 2020 году еще невозможно открыть какую-то игорную зону, но такая возможность в законопроекте предусмотрена, решение об этом должно принять правительство. Это только начало», — сказал Гетманцев.