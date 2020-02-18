Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля 18 февраля

«1. Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

После Суркова. Что может измениться на Украине, если за это направление в Кремле будет отвечать Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков отмечал, что теперь Украиной будет заниматься замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак, однако Суркова в отставку не отправляли.

Экс-глава Совбеза ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский 14 февраля заявил, что Сурков будет курировать Народные Республики Донбасса, в то время как Козак займется украинским направлением.