«1. Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что теперь Украиной будет заниматься замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак, однако Суркова в отставку не отправляли.
Экс-глава Совбеза ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский 14 февраля заявил, что Сурков будет курировать Народные Республики Донбасса, в то время как Козак займется украинским направлением.